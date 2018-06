Réagissez

Créée il y a plus de vingt ans, la zone d’activité et de dépôt (ZAD) prévue près de la cité Tripoli, dans la commune de Boudouaou, n’est qu’un vaste terrain inoccupé.

Cela se passe au moment où des centaines de promoteurs de la région peinent à trouver des assiettes foncières pour y implanter leurs projets. Le P/APC, M.Madani, dit ignorer l’organisme gestionnaire de ladite ZAD, ainsi que les investissements projetés sur place.

«Puisqu’il n’y a aucun promoteur qui s’est manifesté, on voudrait bien que le terrain en question soit récupéré pour la réalisation d’équipements publics.

Les élèves des cités alentour parcourent plus de deux kilomètres pour rallier les bancs de l’école. On a dégagé une enveloppe financière pour y construite un établissement primaire, mais on a buté sur le problème du foncier», indique-t-il.