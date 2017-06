Réagissez

La vente anarchique des produits alimentaires et le squat des trottoirs par les commerçants ambulants ont repris de plus belle depuis le début du mois de Ramadhan à Boudouaou.

Après les fruits et les légumes, c’est la vente du pain, de la zlabia et du kelbelouz qui semble prendre de l’ampleur sur la voie publique.

Ce phénomène, qui n’inquiète guère les services de contrôle, est constaté notamment devant la mosquée et la route menant vers Boudouaou El Bahri.

Ici et dans d’autres coins de la ville, de grands plats emplis de sucreries et des caisses pleines de toutes sortes de pains sont exposés à l’air libre, sous la poussière et la chaleur, par des vendeurs peu regardants sur les conditions d’hygiène, mais bien motivés à augmenter leurs recettes de fin du mois. Au lieu de les bouder en signe de sanction, les consommateurs se bousculent pour remplir leurs couffins. En sus des risques de maladies, ce commerce occasionne parfois d’immenses embrouillages sur les voies où il est pratiqué.