Connus pour leur rendement, les vastes champs agricoles de la commune de Boudouaou El Bahri ne sont toujours pas raccordés au réseau d’irrigation.

«Notre localité occupe la première place en matière de production de produits maraîchers. Il y a au moins 4500 serres ici, mais notre plus grand problème est le manque d’eau d’irrigation», dira Mustapha, un agriculteur de la région rencontré au marché de Boudouaou. «Il y a quarante ans, nos champs étaient irrigués par des conduites à partir du barrage d’El Hamiz et du lac de Réghaïa, mais le réseau d’irrigation a cessé de fonctionner depuis 1994 à cause de sa vétusté et les dégâts qu’il a subis à cause de divers chantiers. Les directions de l’hydraulique et de l’agriculture nous ont fait des études en vue de sa rénovation, mais tout est bloqué à cause de la politique d’austérité», déplore-t-il. Mustapha dispose de 17 serres. Il y cultive de la tomate, du poivron… mais cette année, le gros de son exploitation a été consacré à la culture du melon. «Ce n’était pas mon choix, mais c’était le seul produit qui ne demandait pas beaucoup d’eau», dit-il. Face à l’absence de conduites d’irrigation, les forages se sont imposés comme la seule alternative des agriculteurs. «On irrigue avec le système du goutte-à-goutte à partir de forages que nous avons nous-mêmes creusés. Le drame c’est qu’on nous refuse de réaliser d’autres forages pour faire face au problème du manque d’eau, car la plupart des puits tarissent avant la fin de l’été», dénonce-t-il.