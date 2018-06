Réagissez

Finies les lampes d’éclairage classique et énergivores à Boudouaou. Connues pour être pesantes, volumineuses et moins lumineuses, les autorités locales ont décidé de les remplacer par les lampes Led (light-emitting diode), plus lumineuses et économiques en termes de consommation d’électricité.

La commune a bénéficié récemment d’une enveloppe de 100 millions de dinars pour refaire tout l’éclairage public du centre-ville, a précisé le P/APC, Madani Medagh. Selon lui, le montant de la facture d’électricité de la commune dépasse les 30 millions de dinars par an. «Avec la généralisation du Led, le montant sera réduit de 40%», estime-t-il.

Outre cela, une récente étude menée dans une autre commune de la wilaya a révélé que l’éclairage public à lui seul est responsable de plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre issues du patrimoine communal.