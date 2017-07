Réagissez

Le gel des recrutements dans l’administration se fait sentir dans les collectivités locales. A Bordj Menaïel, des services communaux tournent au ralenti «en raison du manque de personnel, causé par les départs à la retraite», explique-t-on.

Le gel des recrutements a plongé cette commune de 84 000 habitants et 16 agglomérations dans des difficultés insurmontables, notamment dans le domaine de la collecte d’ordures. Le président de l’APC, M. Hadjadj, affirme que plus de 80 employés sont partis et ne sont pas remplacés. «Il y a quelques mois, on avait plus de 600 agents. Aujourd’hui, on en a 532.

Ce déficit cause d’énormes problèmes de gestion», précise-t-il. La commune manque d’éboueurs et de chauffeurs. «Avant 2017, on avait 35 chauffeurs, il n’en reste que 17. Et avec les congés, nous risquons de ne pas trouver suffisamment de chauffeurs pour notre matériel roulant. Le service de la voirie tourne avec 97 employés alors qu’il en comptait 129. Notre budget nous permet de renforcer le personnel, mais nous n’avons pas le droit de le faire», souligne-t-il.

Face à cette situation, le président de l’APC n’écarte pas la possibilité de confier lez travail de collecte des ordures à l’entreprise publique Madinet. «Nous sommes en négociations avec cette entreprise et il est fort probable que même nos éboueurs et les moyens de la voirie soient mis sous sa responsabilité», a-t-il indiqué.

Le vice-président, M. Zidi, lui, trouve la décision du gouvernement «irréfléchie et improductive. Le gouvernement a justifié le gel des recrutements par le souci d’assurer l’équilibre des budgets des collectivités locales. Mais, il est anormal de mettre toutes les communes du pays sur un pied d’égalité, car il y a celles qui ont les moyens de recruter afin d’assurer les prestations», a-t-il expliqué.