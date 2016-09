Réagissez

L’école des handicapés visuels n’est pas l’eldorado tant rêvé des parents des enfants souffrant d’handicaps visuels. Ce centre, qui reçoit également des enfants sourds-muets de la wilaya de Boumerdès et de Bouira, «souffre» de multiples carences.

Ouvert en 1999, cette structure d’une capacité d’accueil de 90 places (internat) est coincée entre les taudis du fameux bidonbilles de Bordj Ménaïel et des chantiers lugubres. La route qui y mène est longée par un oued repoussant, de monticules d’ordures et de baraques illicites. A l’intérieur de l’école, le décor n’est pas meilleur. Le projet de réalisation de nouveaux dortoirs est bloqué depuis plusieurs années à cause d’une nappe d’eau découverte sous les blocs. Idem pour les projets portant réhabilitation du réfectoire et certaines salles de classes qui tardent à être réalisés, a-t-on constaté sur place.

En sus du manque de matériel, les pensionnaires se plaignent de l’insuffisance d’encadrement, précisant que les cours ne sont assurés que par un orthophoniste et un psychologue. Les pensionnaires suivent des cours du cycle primaire et moyen. Hormis ceux qui sont natifs de Bouira, les autres élèves ne bénéficient pas de transport en fin de semaine. L’année dernière, ils étaient 64 enfants dont une quinzaine de filles à y avoir suivi des études. Sollicitée pour de plus amples informations, la directrice de l’école s’est refusée à tout commentaire et nous a demandé au préalable une autorisation de la direction de l’action sociale de la wilaya.