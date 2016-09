Bordj Ménaïel : Insalubrité au chef-lieu

Réagissez

L’insalubrité prend des proportions alarmantes au centre-ville de Bordj Menaïel, où des tas d’ordures sont visibles à chaque coin de rue, ce qui donne un décor hideux du chef-lieu.

Cet état des lieux est aggravé par la multiplication des fuites d’eau, comme c’est le cas devant le marché quotidien des fruits et légumes. L’eau coule sans cesse le long de la route pour former des mares à côté de l’abribus. Non loin de là, un jardin public censé être un lieu de détente est transformé en une grande poubelle par les commerçants qui y jettent quotidiennement leurs déchets. La situation n’est pas meilleure du côté du boulevard Amirouche, où d’interminables travaux d’aménagement urbain ont causé des dégâts au réseau d’assainissement, en plus des désagréments créés aux piétons.