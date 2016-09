Bordj Menaïel : 800 logements non raccordés aux VRD

Réagissez

Achevé depuis plus d’un an, le projet des 800 logements sociaux réalisé à l’entrée sud de la ville Bordj Menaïel, n’est toujours pas raccordé à la voirie et réseaux divers (VRD).

Ce programme, attendu avec impatience par des centaines de familles mal logées, risque de ne pas être livré dans les délais. «Les entreprises engagées par l’OPGI ont accompli leur mission. Les blocs d’habitation et les travaux d’installation des conduites d’eau et de gaz sont achevés depuis le début de l’année. C’est la DUC qui n’a pas fait son travail. Et ils tardent toujours à aménager les espaces extérieurs et à raccorder la cité aux réseaux tertiaires, à savoir le réseau d’assainissement, d’eau potable et de téléphonie. Même les voies d’accès vers la cité ne sont pas encore revêtues», déplore un élu à l’APC.

Outre ces problèmes, aucune structure publique ni commodité ne sont en cours de réalisation sur le site. Il est à noter enfin que la wilaya compte plus de 7500 logements achevés, dont la livraison risque d’être ajournée à cause des retards mis par la DUC pour leur raccordement aux VRD.