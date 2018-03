Réagissez

La commune de Bordj Menaïel compte six annexes d’état civil. Très sollicitées par les citoyens, ces structures administratives seront bientôt dotées d’équipements informatiques et de service de biométrie.

La nouvelle assemblée a dégagé une enveloppe de 5 millions de dinars pour ce faire, a indiqué le P/APC, M. Derriche. A présent, les annexes de Aïn El Hamra, Tizi N’Ali Slimane, du village agricole, et des cités Mustapha Ben Boulaïd, Tahrir et Vachet, ne délivrent que les fiches familiales et les extraits de naissance.

Les habitants désirant (re)faire une carte nationale ou un passeport doivent aller au service d’état civil du chef-lieu, bondé de monde à longueur de journée en raison de la forte demande.

S’agissant de l’antenne administrative prévue à la cité la Plaine, dont le chantier est à l’arrêt depuis une année, le P/APC précise que l’entreprise engagée a résilié son contrat avec l’APC. Selon lui, le projet est bloqué à cause de la nature boueuse du terrain où il devait être implanté.