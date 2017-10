Réagissez

Une trentaine de familles du village Talilt, sis aux limites frontalières séparant les communes de Béni Amrane et de Keddara, subissent les incohérences du découpage administratif de 1984.

«Officiellement on relève de Béni Amrane, mais depuis deux ans on nous dit que notre village est situé dans le territoire de la commune de Keddara. Depuis, on ne sait plus quoi faire pour régulariser notre situation. Certains habitants de notre village ont déposé des dossiers pour bénéficier de l’aide à l’habitat rural à Béni Amrane, mais les levés topographiques des terrains et les actes de propriété doivent être délivrés par l’APC de Keddara», s’indigne Touti Abdennacer, un habitant de Talilt. Selon lui, le problème s’est posé après l’opération cadastrale menée en 2015. «En vérité, nous sommes rattachés à la commune de Keddara depuis le découpage administratif de 1984. Mais nous n’en avons jamais été informés», déplore-t-il. Les habitants disent avoir saisi tous les responsables concernés pour régulariser leur situation. En vain.