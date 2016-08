Réagissez

Le double virage de la RN5, à l’entrée de la commune de Beni Amrane, au sud de Boumerdès, enregistre quotidiennement des accidents de la circulation. Ce tronçon routier est devenu l’un des plus dangereux au niveau de la wilaya de Boumerdès, surtout pendant la saison estivale. Sans être au courant du danger qui les guette, des milliers d’automobilistes des wilayas de l’intérieur du pays empruntent quotidiennement cette route sinueuse pour rejoindre les plages de Boumerdès. Rares sont les plaques de signalisation sur cette route.

Des citoyens de la région affirment avoir alerté la Gendarmerie nationale via leur numéro vert à plusieurs reprises. De leur part, les gendarmes leur affirment à chaque fois qu’ils ont signalé aux autorités de wilaya le danger que constitue ce tronçon routier. Néanmoins, sur le site internet mis en place par la Gendarmerie nationale, ledit tronçon a été signalé comme point noir et recommande aux usagers plus de vigilance. La balle est donc dans le camp des pouvoirs publics qui devraient agir en urgence pour éviter la

survenue des drames.