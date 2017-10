Réagissez

Le programme des 100 locaux par commune s’est avéré être un véritable fiasco dans la wilaya de Boumerdès. A Baghlia, 67 des 100 locaux réalisés à la sortie est de la ville sont livrés à l’abandon.

Certains de leurs bénéficiaires n’y ont jamais remis les pieds, tandis que d’autres les ont laissés fermés à jamais après avoir refait les rideaux. «Ces locaux sont isolés et très exigus. En plus, ils sont implantés dans un seul endroit. Comment voulez-vous qu’ils soient attractifs. Ceux qui les ont réalisés là-bas se sont trompés sur toute la ligne.

C’est du gaspillage d’argent», estime un habitant de la localité. Aujourd’hui, seulement 33 locaux sont ouverts. On y trouve un café, un cordonnier, un vendeur de gâteaux traditionnels, un épicier, etc. La collectivité a engrangé plus de 4 millions de dinars de revenus de la location de ces locaux.

En dépit de l’amenuisement continue de ses recettes, l’APC n’a pas fait grand-chose pour louer les locaux inexploités afin de renflouer ses caisses. Les élus auraient proposé à la commission de daïra d’annuler les décisions d’attribution à leurs bénéficiaires en vue de les octroyer à d’autres jeunes. Mais leur démarche n’a pas dépassé le stade de proposition.