Annoncée en février dernier, l’indemnisation directe des sinistres des accidents de voitures par les assureurs semble ne pas être pour demain. Dans la wilaya de Boumerdès, des milliers d’assurés ayant subi des dégâts sur leurs véhicules attendent avec impatience les indemnisations de la part des sociétés d’assurance. C’est le cas de Berboucha Dahmane, dont le véhicule a subi d’importants dégâts suite à un accident survenu en septembre 2015. «J’ai assuré mon véhicule à la CAAR (231) de Boumerdès. L’expert a évalué le montant des indemnisations à 130 000 DA, mais on ne m’a encore rien remboursé sous prétexte que l’assureur de mon adversaire, la CIAR n°11.60, sise à Alger, ne leur a encore rien versé. Si on ne me paye pas dans les semaines à venir, je vais les ester en justice», prévient-il. Même problème pour Mohamed Zitouni qui, lui, attend depuis mai 2015 un montant de 140 000 DA d’indemnisation de la part d’une agence SAA des Issers. Lui aussi ne sait plus à quel saint se vouer pour faire valoir son droit.