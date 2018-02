Réagissez

Considérée comme une solution alternative face à la rareté du poisson, l’aquaculture tarde à se développer dans la wilaya de Boumerdès.

La production aquacole a atteint l’année passée 157 tonnes, ce qui est insuffisant par rapport aux atouts que recèle la région, dont une bande côtière de 80 km et six barrages d’eau. La wilaya compte à présent 2 fermes d’élevage de chiens de mer et de loups de mer, mais celle sise à Cap Djinet est à l’arrêt depuis trois ans pour des problèmes de gestion.

Le directeur de la pêche fait état de 26 projets d’investissement qui sont prévus dans les années à venir à travers la wilaya, dont 7 à Dellys, 7 à Cap Djinet, 6 à Zemmouri, 4 à Boudouaou El Bahri, etc. Selon lui, cinq dossiers attendent le feu vert de la direction de l’environnement, tandis que trois autres sont en cours de traitement par les banques. Mais certains projets remontent à 2010.

C’est le cas de celui annoncé à la plage Guedouari de Corso, tombé à l’eau au motif que le site relève d’une zone d’extension touristique. Un autre investisseur aurait demandé 7 ha au même endroit, avec la promesse d’y inclure la dimension touristique à travers la réalisation d’un musée d’aquaculture, un aquarium géant et un laboratoire des produits de la pêche.

Mais sa demande semble moisir dans les dédales de l’administration. Au lieu de lever les entraves qui empêchent la concrétisation des projets déjà agréés, l’administration a fait état la semaine passée d’une visite d’inspection d’investisseurs chinois aux Issers en vue d’y réaliser une ferme d’élevage de crevettes. C’est dire que les bonnes intentions d’investissement existent. Il incombe à l’administration de les concrétiser dans les faits.