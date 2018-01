Ammal : Des commerçants interpellent le HCA

Réagissez

Des commerçants affiliés à l’Union générale des commerçants et artisans algériens de la commune de Ammal interpellent le Haut-Commissariat à l’amazighité pour signer une convention facilitant «l’écriture des enseignes en langue amazighe».

Selon eux, ce serait un moyen de «promouvoir la langue des ancêtres». De même, les signataires de la correspondance attirent l’attention de la direction du commerce sur l’utilisation de noms et de dénominations dans des négoces «qui portent atteinte à l’intégrité de personnalités nationales et historiques».

En outre, les commerçants relèvent qu’une daïra comme celle de Thénia, qui est composée des communes de Béni Amrane, Ammal, Souk El Had et le chef-lieu, ne comporte que peu d’établissements éducatifs enseignant le tamazight, malgré l’existence d’une dizaine de CEM et de plusieurs lycées.