Le nombre d’assurés sociaux indemnisés pour des arrêts de travail de moins de 15 jours représente 76% de la totalité des assurés sociaux pris en charge», c’est ce qui ressort du bilan effectué par la Caisse nationale d’assurance sociale de Boumerdès.

Il faut savoir que la CNAS rembourse 50% de la somme due à l’employé durant son congé quand il s’agit de 15 jours, et 100% dans le cas d’une hospitalisation. De plus, 40% de ces congés concernent les arrêts de travail de moins de trois jours, contre 36% pour les moyenne et longue durées. En somme, au plan financier, les congés de courte durée, qui avoisinent souvent les week-ends, sont aussi coûteux sinon plus que les autres. Ainsi, «24% des assurés sociaux sont indemnisés pour des arrêts de travail de plus de 15 jours», selon le rapport de la Caisse nationale d’assurance sociale. Les incidences sont donc importantes au niveau des dépenses. A titre comparatif, une responsable de la CNAS a déclaré qu’il est possible de multiplier les structures au profit des malades si des économies étaient consenties dans ces dépenses.

Il existe seulement trois centres de radiographie numérique (Ouest-Centre et Est), alors que les besoins sont grandissants.

C’est pourquoi, une campagne de sensibilisation est menée à travers des journées portes ouvertes, notamment auprès des praticiens de la santé. On reconnaît que la tâche n’est pas aisée, sachant que même les certificats pour congés de maladie sont accordés moyennant rémunération et que l’aspect commercial est parfois confondu avec la mission d’Hippocrate, mais les débats entre les prescripteurs et les responsables de la Caisse ont tout de même permis un rapprochement des points de vue et une prise de conscience, notamment sur les certificats de complaisance.

Toutefois, on reconnaît également que la multiplication des sources de stress, de fatigue, de malaises et autres difficultés de transport, d’intempéries, voire de maladies, justifient en partie le recours aux congés de maladie. Des spécialistes pensent que la CNAS pourrait organiser des journées d’étude réunissant des praticiens et des responsables, en faisant appel à des experts, pour se pencher sur les différents volets (social, économique, psychologique et financier) qui entourent le phénomène des abus de congés de maladie dans le monde du travail.

En attendant, la CNAS a renforcé son système de contrôle médical, au point de provoquer des retards, au détriment des autres dossiers

des assurés.