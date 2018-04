74 millions de dinars pour Dellys

Réagissez

La commune de Dellys a bénéficié la semaine dernière d’une enveloppe de 74 millions de dinars (MDA) dans le cadre du plan communal de développement de l’année en cours.

Cette commune côtière, qui a beaucoup souffert des affres du terrorisme, verra la réalisation de plusieurs projets de développement, qui toucheront aussi bien les zones rurales qu’urbaines. Ainsi, une somme de 8 MDA a été consacrée à l’extension du réseau d’assainissement de la cité Bab Essour et des villages Kimia, Chega, Houssana et Azrou, précise le P/APC, Chaïd Amar. Selon lui, le réseau d’AEP du centre-ville et des localités de Tizouighine, Ouled Saber, Mezoudj, Chega et Azrou sera rénové pour une cagnotte de 8 millions de dinars. Les quartiers de Oued Tiza et Kalouta, eux, ont bénéficié de 12 MDA pour la réalisation du réseau des eaux pluviales.

S’agissant des routes, les autorités locales ont réservé 10 MDA pour la réhabilitation du chemin reliant Les Salines à Oued Tiza et 12 millions pour l’entretien de la route desservant Houssama, ainsi que la piste menant d’Assouaf à Sidi Moussa. L’APC prévoit également la réalisation d’un jardin public pour 4 MDA et la rénovation de l’éclairage public des agglomérations de Tagdamt et Kalouta, pour 8 MDA. M. Chaïd parle aussi de la réalisation de deux terrains combinés en gazon synthétique au profit des amateurs de sport. La population locale espère que ces projets seront concrétisés dans les délais.