Au moment où l’on célèbre la Journée mondiale de l’eau, des quartiers entiers, dont certains sont situés au centre-ville de Boumerdès, subissent des coupures intempestives sans aucun avertissement de la part de l’Algérienne des eaux (ADE).

Même quand il pleuvait, au mois de janvier, le quartier des 1200 Logements a manqué de ce liquide précieux. Les villages des communes de Timezrit, Naciria, Afir, Chabet El Ameur, Khemis El Khechna, vivent au rythme de la pénurie d’eau à longueur d’année. Le projet devant approvisionner les premières communes à partir de la station de dessalement de Cap Djinet connaît des retards insurmontables. Il faut dire que ce n’est nullement la ressource hydrique qui manque, mais sa gestion, jugée irrationnelle, qui pose problème. Selon nos sources, près de 50% de l’eau produite journellement, soit un plus de 120 000 m3, ne parvient pas aux consommateurs. En sus des pertes dues aux fuites, le piratage et le vol de l’eau restent aussi un sérieux problème qui cause d’énormes préjudices à l’Etat.

L’ADE, qui se trouve à Boudouaou, mais qui ne s’occupe que du transfert des eaux à partir du barrage de Taksebt vers Alger dont elle a la charge totale, parle de «consommation clandestine qui dépasse 19000 m3», selon son directeur, M. Abrous. Le contrôle est appelé donc à être renforcé. Même le volet communication fait défaut. Au chef-lieu de wilaya, des coupures sont enregistrées ces dernières semaines, sans qu’aucun avertissement soit adressé aux clients. Selon le directeur de l’hydraulique, M. Zerdani, «il y a actuellement une opération d’optimisation du débit sur le réseau que mène une entreprise espagnole». Cela n’explique pas le manque d’information envers le citoyen. Le directeur l’a reconnu et a instruit le directeur de l’ADE, M. Ferrah, présent à la journée portes ouvertes organisée à la maison de l’environnement, qui nous a répondu que «la radio locale a informé les consommateurs quand des coupures étaient prévues». Cela reste très insuffisant. Même la réalisation de projets connaît un rythme lent à travers certaines communes de la wilaya. C’est le cas pour les projets inscrits au profit des municipalités de la partie ouest, à savoir Khemis El Khechna, Larbatache, Ouled Moussa et Hammadi.

En effet, un projet, dont le coût est de 1,4 milliard de dinars, est inscrit pour alimenter la région en eau. Il concerne 110 000 habitants des trois premières localités. Selon la fiche technique de ce projet, 14970 m3 supplémentaires seront pompés quotidiennement de diverses sources (barrages, forages et stations de dessalement) au bénéfice de ces trois localités. Les responsables de la wilaya promettent également de l’eau en H24, une fois le chantier terminé. Mais entre les promesses et les faits, il y a souvent un fossé.