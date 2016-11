5 ans de prison pour un promoteur immobilier

Réagissez

Un promoteur immobilier natif de Bordj Bou Arréridj et six de ses associés ont été condamnés, hier, par le tribunal pénal près la cour de Boumerdès pour une affaire d’escroquerie. Les inculpés sont reconnus coupables d’avoir créé une promotion immobilière fictive pour arnaquer plus de 500 personnes, pour un montant global de 400 milliards de centimes. L’affaire a été montée avec la complicité du directeur d’une banque publique basée à Alger.

La promotion immobilière devait compter 336 logements qui auraient dû être réalisés à Thénia, à 10 km à l’est de Boumerdès. Pour tromper ses victimes, l’accusé principal leur établissait des actes de vente sur plan en bonne et due forme, sur un terrain clôturé devant abriter le projet. Il leur faisait croire que les travaux seraient entamés peu après l’encaissement de l’apport personnel. Les inculpés ont été arrêtés suite à une plainte déposée en 2015 par certains postulants au projet après la fermeture du bureau de la promotion à Réghaïa et l’impossibilité de joindre son responsable par téléphone.