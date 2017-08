4800 nouveaux étudiants attendus

Réagissez

Les responsables chargés de la scolarité veulent atteindre le taux de 70% de satisfaction du «1er choix» des nouveaux bacheliers.

L’université M’hamed Bougara de Boumerdès (UMBB) a centralisé l’accueil des nouveaux étudiants au niveau de la bibliothèque du pavillon B face au rectorat. Des affiches indiquent le lieu aux nouveaux bacheliers. Une très grande salle accueille ces derniers. Ils ont aussi l’occasion de s’enquérir des spécialités à l’université auprès des départements concernés. Ils sont, par la suite, orientés vers la salle des opérations informatiques, où une vingtaine de PC sont à leur disposition.

Des enseignants sont également là pour guider leurs premiers pas vers la préinscription. Là, le nouvel arrivé doit introduire son mot de passe au niveau de la page web du portail du ministère de l’Enseignement supérieur. Un jeune étudiant s’inquiète : «J’ai opté pour les sciences technologiques puis les sciences de la matière, mes deux premiers choix. Mais pour les deux autres, j’hésite beaucoup parce que la spécialité à laquelle j’aspire n’est pas disponible à Boumerdès, alors que c’est ma wilaya de résidence. J’ai classé en quatrième position l’éducation sportive.»

Il n’est pas le seul à avoir ce dilemme. «L’année dernière, 63% des nouveaux inscrits ont obtenu le premier choix», assure Bentellis Abdelhakim, recteur de l’UMBB. Cette année, avec la réduction du choix à quatre spécialités, au lieu de six l’année précédente, devrait permettre de dépasser les 70% de satisfaction du 1er choix.

Le vice-recteur chargé de la scolarité, M. Chemani, confirme la crainte de l’étudiant de se retrouver dans une université d’une autre wilaya, si son 3e choix, par exemple, est retenu quand il s’agit d’une spécialité qui ne figure pas sur la nomenclature des domaines assurés à Boumerdès : «Si l’étudiant est orienté vers une spécialité des sciences humaines, de la Terre ou encore de l’architecture ou la langue amazighe, par exemple, il devra se déplacer vers d’autres universités.

Les neuf domaines dispensés à Boumerdès concernent les mathématiques et l’informatique, les sciences technologiques et de la matière, le génie mécanique, l’électronique, les hydrocarbures, les sciences de gestion, de commerce et d’économie, les sciences juridiques et politiques ainsi que les langues étrangères et l’arabe.»

Le recteur précise : «Avant même l’examen du bac, j’ai présidé une réunion avec les conseillers d’orientation de tous les établissements du secondaire pour leur expliquer les modalités d’inscription et les informer de la nouveauté dans les choix. Les conseillers, à leur tour, ont sensibilisé les candidats au baccalauréat. De plus, depuis le 25 juillet dernier, des journées portes ouvertes se tiennent à l’université de Boumerdès.»