4 départs de feu en une heure

Quatre feux se sont déclenchés, la semaine dernière, à la même heure, dans quatre endroits différents relevant des communes de Béni Amrane et Keddara. A Talilit et Souikra, au niveau de la commune de Béni Amrane, à Bahara, au sud de Keddara et un autre s’est déclaré entre Thénia et Zemmouri. A Talilt, les flammes se sont approchées des habitations au point de faire craindre le pire pour les populations. Les services de la Sonelgaz se sont également rendus sur les lieux pour couper le courant électrique en raison de la menace qui pèse sur les câbles de haute tension. Ainsi, une population de 30 000 habitants, qui se trouve autour du sinistre, est sans électricité. Les villageois des zones touchées par cette catastrophe parlent d’«incendies provoqués à la même heure» et déplorent l’absence d’une unité de la Protection civile dans les environs, en dépit des demandes répétées des citoyens. Selon toute vraisemblance, le déclenchement chronométré de ces incendies «cache des desseins autres que mercantiles», selon des observateurs avertis et une population qui parle de «la présence de mains criminelles». A relever que ces derniers incendies ont causé de lourdes pertes en oliviers et en caroubiers dans une région qui en tire l’essentiel de sa subsistance.