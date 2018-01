262 milliards pour les communes de l’est de la wilaya

Réagissez

La wilaya de Boumerdès a bénéficié d’une aide de 262 milliards de centimes de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales. Cette enveloppe sera consacrée à la réalisation de divers projets dans les communes de l’est de la wilaya.

Une région qui connaît d’énormes retards en matière de développement. Selon un responsable de la direction de l’administration locale, une somme de 44 milliards de centimes sera réservée pour le raccordement d’une douzaine de villages au réseau du gaz naturel au niveau des communes de Naciria, Keddara, Bordj Menaïel et Dellys. Le délai de réalisation des projets est fixé à trois mois. Une autre cagnotte servira à l’achat de 32 bus de transport scolaire chez le constructeur allemand Mercedès, dont l’usine se trouve à Tiaret. Selon la même source, plusieurs localités seront raccordées au réseau d’assainissement et d’eau potable, citant la cité La Capère de Bordj Menaïel qui, elle, sera protégée contre les inondations. Aussi, pas moins de 33 annexes d’état civil relavant des communes des Issers, Chabet El Ameur, Naciria, Khemis El Khechna, etc., seront dotées en matériel informatique pour faciliter la délivrance des documents administratifs. Cela en sus d’autres projets portant sur l’ouverture de pistes dans les communes rurales afin d’inciter les villageois à travailler leurs champs et développer l’agriculture de montagne.