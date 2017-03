Réagissez

La formule de logement promotionnel aidé (ex-LSP) est de plus en plus décriée par les citoyens dans la wilaya de Boumerdès, en raison des longues attentes qu’elle exige quand ce n’est pas tout bonnement des annulations pures et simples. D’ailleurs, les pouvoirs publics reconnaissent implicitement cet échec en décidant d’achever ou d’entamer les anciens programmes. La distribution de 100 logements LSP à Berahmoune, puis 88 à Corso, ne saurait occulter les problèmes des autres projets. La wilaya a bénéficié de 4850 unités LPA, mais seulement 2460 sont en cours de réalisation, dont 1710 n’ont pas dépassé les 60% d’avancement.

Le reste, soit 2290 logements, sont au stade de projet. Certains programmes ont été délocaliés pour mauvais choix de terrain, comme celui confié à l’OPGI au Figuier, d’autres sont à l’arrêt faute d’avoir obtenu le plan de masse permettant aux bénéficiaires de disposer d’un document des Domaines autorisant des prêts bancaires et en même temps de percevoir l’aide de l’Etat ( 70 millions de centimes). Pourtant, ces étapes sont indispensables pour que le promoteur puisse obtenir des fonds pouvant lui assurer la poursuite des travaux de construction. Si on ajoute que la plupart des projets ont démarré avec un retard de deux années minimum. Le wali a recommandé, par souci d’austérité, d’implanter les projets au niveau des sites raccordés ou proches des réseaux divers (VRD).