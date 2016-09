Réagissez

La gestion du transport scolaire constitue un véritable casse-tête pour les collectivités locales. La wilaya de Boumerdès dispose de 154 bus réservés au transport scolaire.

Un nombre qui reste insuffisant. L’année dernière, de nombreuses communes, à l’instar de Si Mustapha et Cap Djinet, se sont vu obligées de signer des conventions avec des privés pour acheminer les élèves vers leur établissement. Cette année, seuls 13393 élèves parmi les 336 232 recensés vont en bénéficier au cours de l’année scolaire 2016/2017, a précisé la direction de l’éducation.

Au problème du manque de bus s’ajoute celui lié à leur entretien. «On a 7 bus, mais la plupart sont en panne. Ce n’est que récemment que nous avons signé une convention pour les réparer, et ce, grâce à une subvention de 4 millions de dinars accordée par la wilaya», précise

le président de l’APC d’Afir. La commune compte 24 villages. Et la plupart des élèves éprouvent d’énormes difficultés pour rallier le CEM et le lycée qui se trouvent au chef-lieu.

Le président de l’APC de Si Mustapha, lui, affirme ne disposer que de 3 bus, précisant que «le contrôleur financier nous a interdit d’en acheter d’autres». «En 2015, on a été obligés d’établir des conventions avec trois privés pour transporter les élèves. Cette année, on n’a pas encore décidé si on va renouveler le contrat ou non»,

a-t-il souligné.