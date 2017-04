150 logements en attente de réalisation

Réagissez

Les souscripteurs au projet des 50 Logements promotionnels aidés (LPA) de la commune de Kadiria, 30 km au nord-ouest de Bouira, dénoncent la hogra. Le projet en question a été programmé en 2013 et les bénéficiaires ont été sommés de payer une première tranche d’un montant 830 000 DA. Cependant, les travaux n’ont pas été entamés à cause d’un différend avec des héritiers propriétaires de l’assiette foncière abritant le projet.

Un autre choix de terrain a été proposé par le P/APC de Kadiria. Il s’agit d’une partie du parc la commune. Malheureusement, d’autres contraintes ont surgi. «L’entreprise chargée des travaux a été bloquée par les responsables de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ), pour des motifs sécuritaires. Pourtant, le projet a été approuvé par une commission de wilaya composée de plusieurs directions dont celle de la sûreté de la wilaya», lit-on dans la requête des souscripteurs. Encore une fois, le projet des 50 logements LPA devrait être délocalisé et jusqu’à maintenant aucune autre assiette foncière n’a été désignée.