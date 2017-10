Réagissez

Pas moins de 12 élèves scolarisés à l’école primaire Abdelhamid Ben Badis de Thénia, à 5 km au sud de Boumerdès, ont été victimes dans la soirée de mercredi d’une intoxication alimentaire, a-t-on appris de source locale. Les élèves ont été évacués vers l’hôpital de la ville après avoir été pris de vomissements et d’une diarrhée aiguë.

Cette intoxication serait due à la mauvaise qualité de l’eau, du robinet ou de citerne, consommée par les enfants au niveau de leur établissement. C’est ce qui a été démontré par les analyses effectuées par le bureau d’hygiène communal, précise un inspecteur de la brigade de contrôle de la qualité et des prix de la wilaya. «Comme l’école n’a pas de cantine, certains ont incriminé les petits pains achetés à midi par les élèves chez un épicier du coin. On a dépêché une brigade sur place et saisi les produits en question, mais les analyses étaient négatives. Ce sont les médecins traitants qui ont mis en cause la qualité de l’eau. Leurs soupçons ont été confirmés quelques heures plus tard», précise-t-il. Les élèves ont quitté l’hôpital après avoir reçu les soins nécessaires, mais la mauvaise nouvelle a vite fait le tour de la ville. Cette intoxication n’a fait que confirmer les appréhensions exprimées par les habitants de nombreuses localités de la région quant à la potabilité des eaux qui coulent dans leurs robinets. Si certains parlent d’une eau noirâtre, d’autres disent ressentir un mauvais goût à sa consommation. Malgré les dangers qui pèsent sur la santé publique, les autorités locales n’ont jamais ou rarement communiqué sur ce sujet. R. Kebbabi