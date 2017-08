109 infractions en juillet

Réagissez

Au moins 109 infractions à la réglementation ont été enregistrées durant le mois écoulé par les brigades de contrôle de la direction du commerce et des prix (DCP) de Boumerdès. Les inspecteurs ont procédé à la fermeture provisoire de 10 locaux commerciaux. Ils ont recensé 67 infractions aux normes d’hygiène et 14 cas de non-respect des mesures de sécurité des produits écoulés. La DCP fait état de 2949 interventions qui ont été effectuées dans le domaine de la protection du consommateur et de la lutte contre la fraude fiscale. Le montant de ce phénomène est estimé durant la même période à plus de 550 000 DA. Il a été procédé à la saisie également 151 kg de produits alimentaires, dont 112 kg de viande.