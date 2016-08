1 040 appartements vendus et 915 sous-loués illégalement

Réagissez

Le directeur de l’OPGI de Boumerdès affirme que 3 000 bénéficiaires de logements sociaux locatifs n’ont pas respecté les clauses du contrat les liant au propriétaire des appartements à travers la wilaya.

Selon lui, 1040 appartements ont été vendus illégalement à des prix variant entre 3 et 5 millions de dinars, alors que 915 ont été sous-loués à des tierces personnes. Notre interlocuteur fait état de 1055 logements inoccupés par leurs bénéficiaires. Cela laisse penser que ces derniers disposent des biens immobiliers ailleurs et ne méritent nullement de bénéficier d’un logement dans le cadre social. Contrairement à la plupart des acheteurs ou locataires qui, selon lui, remplissent toutes les conditions pour bénéficier d’un logement public-locatif. M. Moualhi souligne que ces statistiques découlent des enquêtes menées par les unités d’inspection et de contrôle créées récemment sur instruction de la tutelle. Il a indiqué que ses services ont déposé des plaintes devant les tribunaux en vue de récupérer ces logements, ajoutant que la justice à tranché en faveur de l’OPGI dans plusieurs affaires. Mais les concernés ont fait cassation devant les juridictions compétentes. En 2014, une étude menée par le Centre national d’études et de recherches appliquées en urbanisme (Cneru) a révélé que 34 237 logements, sur les 159 557 recensés à travers la wilaya, sont inoccupés.