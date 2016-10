Réagissez

Des lots de terrain attribués à des investisseurs demeurent...

La volonté des pouvoirs publics de relancer les zones d’activités et industrielles n’est pas suivie d’effet dans les collectivités locales.

Dans la wilaya de Bouira, l’investissement privé peine à décoller, et ce, en dépit des mesures incitatives des pouvoirs publics, souligne un cadre local, insistant «sur la nécessité de relancer ce secteur d’activité pourvoyeurs de richesses et d’emplois. D’importantes assiettes de terrain ont été attribuées à des investisseurs bénéficiant de largesses, avantages et même de complicité de l’administration, mais n’ont jamais lancé leurs projets, et ce, depuis des années», martèle-t-il. De nombreux promoteurs ont, en effet, bénéficié de lots de terrain depuis plusieurs années, sans qu’on ne leur demande de lancer leurs activités.

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, qui a encore une fois appelé à l’occasion de la cérémonie de l’installation des nouveaux walis, organisée samedi dernier à Alger, à la création de micro-zones d’activité au niveau local, avait déjà instruit les autorités locales de Bouira, lors de sa visite effectuée en octobre 2014 dans la wilaya, de procéder à la récupération du foncier attribué à de «faux investisseurs».

En dépit des instructions officielles, à Bouira, la situation du secteur n’a pas évolué, notamment au niveau de la zone industrielle de Sidi Khaled et au niveau des 13 zones d’activité (ZAC) où sont implantés de nombreux projets. «Pourtant, la situation et la position stratégique importante de la zone industrielle de Sidi Khaled dans la commune de Oued El Berdi, à 20 km au sud de Bouira, devrait constituer un moteur important pour le développement du secteur dans la région.

La proximité de la zone en question de l’autoroute Est-Ouest, favorisée par la disponibilité de toutes les commodités élémentaires comme le gaz, l’électricité et l’eau, n’ont pas suffi pour relancer l’investissement privé», note encore le responsable. La dernière situation arrêtée par les services de la direction de l’industrie et des mines (DIM) remonte au mois de mai dernier. La DIM avait annoncé le lancement de sept projets d’investissement au niveau de la nouvelle zone de Sidi Khaled, sur une superficie globale atteignant les 400 hectares. L’on signale qu’aucun projet n’a été encore lancé, dont un projet relevant du secteur de l’automobile.

Il s’agit de l’usine de montage de véhicules utilitaires de marque italienne Iveco. Les travaux accusent un retard énorme. Initialement prévu pour le début de l’année en cours, ils ne sont pas encore entamés en raison «de la non-délivrance de permis de construire», avait indiqué dernièrement le directeur de l’industrie et des mines de la wilaya de Bouira. En dépit de la mise en place d’un guichet unique destiné à recueillir et surtout solutionner les doléances exprimées par les détenteurs de projets au niveau de la zone en question et sur d’autres sites à travers la wilaya, les pratiques bureaucratiques persistent.