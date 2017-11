Zeboudja (Aïn Turk) : Grogne des usagers d’Algérie Poste

Réagissez

Des usagers d’Algérie Poste de la localité de Zeboudja, dans la commune d’Ain Turk, à l’ouest de Bouira, se plaignent de l’absence de liquidités et les pannes répétitives du réseau.

Cette contrainte à laquelle fait face les détenteurs de comptes courants postaux (CCP) est récurrente. «Nous sommes obligés de nous déplacer vers les agences du chef-lieu de wilaya», a déploré un sexagénaire retraité du secteur de la santé. Outre cette difficulté à laquelle sont confrontés les clients, l’unique guichet de bureau en question se trouve dans un état lamentable. Les deux agents travaillent dans des conditions difficiles. L’infrastructure datant de la période coloniale est dégradée. Aucune opération de réhabilitation n’a été engagée, a-t-on témoigné. Le bureau de poste en question avait fait maintes fois l’objet de vol. Les clients d’Algérie Poste n’ont pas cessé de réclamer l’agrandissement des lieux et l’ouverture d’autres guichets pouvant assurer et faciliter la tâche aux agents et garantir une bonne fluidité des opérations. Pourtant, un projet a été retenu, mais les travaux tardent à être lancés.