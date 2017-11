Vol d’olives à Ath Laksar

Réagissez

Les actes de vol et de sabotage font rage dans les oliveraies de la commune d’Ath Laksar, sise à une trentaine de kilomètres au sud de Bouira. Après quelques jours du lancement de la campagne de cueillette des olives, les propriétaires d’oliveraies ne trouvent pas quoi récolter. Tout ce qui reste, ce sont des oliviers vidés et des branches arrachées sauvagement.

Un collectif de 8 associations ainsi que plusieurs propriétaires d’huileries de la commune ont dénoncé à travers une déclaration la vente anarchique des olives et ses conséquences néfastes. «Ce phénomène est la cause de la prolifération des actes de vol des olives, ainsi que la destruction des arbres. Le gagne-pain des dizaines de familles est menacé», lit-on dans le document. L’une des mesures prises par ce collectif est d’interdire la vente des olives en dehors des huileries. Un appel est lancé à la direction des services de sécurité afin d’intervenir.