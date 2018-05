Un programme dédié aux élèves

Réagissez

Les responsables de maison de la culture Ali Zamoum ont consacré la majorité du programme célébrant le Mois du patrimoine à la sensibilisation en direction des élèves.

Au menu, des projections de films documentaires dans les établissements scolaires, suivies de débats avec les élèves. Et aussi des ateliers d’artisanat, des sorties sur les sites historiques, des concours, des expositions, etc. «A travers ces différentes activités, nous voulons inculquer aux jeunes générations l’amour et le respect de tout ce qui est en relation avec le patrimoine. Les projections dans les écoles visent à encourager les élèves à s’exprimer lors les débats», dira Cherbi Saliha, directrice de la maison de la culture Ali Zamoum.