Trois communes raccordées au réseau d’AEP

Les travaux de raccordement des communes de Mamoura, Dechmia et El Hakimia au réseau des grands transferts du barrage de Koudiet Acerdoune (d’une capacité de 680 millions de mètres cubes) sont achevés. La mise en service du réseau interviendra dans les prochains jours, a précisé le directeur du secteur de l’hydraulique de la wilaya, en indiquant que les essais sont en cours. Les services de l’Algérienne des eaux ont aussi procédé à l’installation de compteurs. Une population de 10 000 habitants bénéficiera donc d’une alimentation en eau et en quantité suffisante, et ce, après des années de crise. Dans ces localités éloignées du chef-lieu de wilaya, l’eau n’a jamais coulé dans les robinets et ce, depuis des années, ont témoigné des villageois. Ces derniers, confrontés également à d’autres insuffisances, ont précisé que le recours aux eaux des puits était l’unique solution pour s’alimenter en ce liquide vital. «L’eau est parfois impropre à la consommation mais nous n’avons pas le choix», dit un habitant du chef-lieu communal de Mamoura, localité située à plus de 70 km au sud-ouest de Bouira. Le même responsable a ajouté que 5 stations de pompage ont été réalisées visant à alimenter en eau potable, et en quantité suffisante, les populations des zones enclavées.