TIKJDA: Nouria électrise le public

Les familles qui ont séjourné le week-end dernier, au centre national des sports et loisirs de Tikjda, une merveille perchée à quelques 1400 mètres d’altitude, au nord-est de Bouira, ont eu le privilège d’assister à une soirée musicale.

Au commande, la jeune chanteuse, Nouria, qui avec sa magnifique voix a subjugué le public, qui a chanté et dansé au rythme de plusieurs chansons puisées du riche répertoire d’artistes de renommés. Nouria a “ magistralement“ reproduit une variété de chansons qui ont égayé les familles venues de plusieurs régions du centre du pays. L’artiste a chanté durant plus de trois heures.

Tout au long de la soirée, le public a accompagné la chanteuse avec parfois des applaudissements, des cris et des you you. Nouria a fait sortir ses “fans“ des sièges pour danser. La soirée a été rehaussée par un défilé de mode organisé par le centre touristique.

“ Nous avons passé une agréable soirée et nous comptons y revenir …“ a déclaré un père de famille venu de Blida. Le Cnslt a concocté un riche programme dans le cadre des festivités du lancement de la saison hivernale.