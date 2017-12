Tikjda : Le Centre de loisirs lance la saison hivernale

Réagissez

Le Centre national des sports et loisirs (CNSLT) de Tikjda, dépendant de la commune d’El Esnam, a lancé au début de la semaine en cours sa saison hivernale.

Perché à plus de 1400 mètres d’altitude, à 30 km au nord-est du chef-lieu de wilaya, ce complexe continue d’attirer les touristes et les clubs sportifs. Le nombre de personnes et d’athlètes, toutes disciplines confondues, ayant séjourné depuis le début de l’année en cours est important et ne cesse d’augmenter ces dernières années, s’est réjoui Belkacemi Mohamed Ameziane, assistant du DG, chargé de communication du centre sportif. L’amélioration des prestations de service et surtout les remises proposées par la direction ont simplifié les séjours aux touristes, a ajouté le responsable, révélant que le complexe sportif de Tikjda, d’une capacité d’accueil de 460 lits, affiche désormais complet depuis une dizaine de jours.

Les réservations de fin d’année sont clôturées, dit-il, en indiquant que le nombre de touristes qui ont séjourné durant les onze mois de l’année 2017 avoisine 46000. S’agissant des structures en cours de réalisation, le CNSLT a procédé à la rénovation du chalet du kef. Le projet de réalisation d’un stade aux normes requises avance à un rythme appréciable, a indiqué M. Belkacemi, promettant des nouveautés aux touristes à partir de l’année prochaine. A commencer par les festivités de fin d’année, où on annonce des spectacles et soirées dédiés aux familles.