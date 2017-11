Tikjda : Crise de l’eau au centre de loisirs

Réagissez

Le Centre national des sports et loisirs de Tikjda (Cnslt), à plus de 1400 mètres d’altitude, sur les hauteurs de la commune d’El Esnam, dans la wilaya de Bouira, fait face à une crise d’eau de plus en plus aiguë. Les trois unités d’hébergement, d’une capacité de 420 lits, sont alimentées en eau de source au débit insuffisant, et ce, depuis août dernier, a déploré un responsable du complexe, précisant que c’est la période la plus difficile et cruciale de l’année à laquelle fait face le centre. Le liquide se fait de plus en plus rare en raison du déficit en pluviométrie. Cette situation a influé négativement sur le fonctionnement et la gestion du complexe. Plusieurs familles et clubs sportifs ont été obligés d’interrompre leur séjour en raison du manque d’eau.

Des équipes sportives de haut niveau ayant l’habitude de s’y installer en cette période de l’année ont décidé aussi de reporter leurs stages de préparation, a-t-on témoigné. Malgré que l’établissement soit doté d’un puits, la quantité d’eau mobilisée reste insuffisante.

Les responsables du centre sportif ont décidé de saisir les autorités locales pour la réalisation d’un forage. Une demande qui demeure sans suite, a-t-on indiqué. L’interdiction de toute construction, notamment en béton, au niveau de cette réserve naturelle protégée serait la cause du retard dans le traitement de la demande formulée par la direction du Cnslt.

La rareté de l’eau à laquelle fait face l’établissement a causé un préjudice financier important, dès lors que des réservations ont été annulées et des séjours écourtés, a révélé un responsable du complexe. D’importants projets ont été lancés au niveau du site. Parmi ces chantiers, figure le projet d’un stade. Les travaux avancent à une cadence appréciable, a-t-on ajouté.