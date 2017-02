Tikjda asphyxiée par la pollution

Bouteilles et canettes de bière vides, des sacs en plastique et autres immondices font un second décor pour la réserve naturelle de Tikjda.

C’est la pollution qui prend du terrain, surtout durant la saison hivernale, qui connaît une affluence record. Des milliers de visiteurs viennent à longueur de semaine pour passer des moments agréables avec leur famille, mais qui laissent derrière eux des tas d’ordures. Pour préparer un bon repas en plein nature, les touristes se permettent d’arracher des branches des arbres et des arbustes pour allumer le feu. Le phénomène s’amplifie d’une année à l’autre, alors que la prise de conscience et les solutions tardent à venir. Les campagnes de nettoyage qu’organisent chaque année les associations et les pouvoirs publics ne semblent pas donner leurs fruits. Le territoire de Tikjda est assez vaste et les moyens humains et matériels mobilisés pour un entretien permanent ne sont pas suffisants. L’absence d’une culture environnementale sape toutes les bonnes initiatives.

Omar Arbane