Tikjda : Affluence record à la station climatique

Réagissez

Le problème du manque d’aires de stationnement au niveau de la station climatique de Tikjda s’accentue chaque hiver.

Des centaines d’automobilistes restent bloqués pendant des heures sur l’unique voie d’accès vers Tikjda. «Même les abords de la route sont occupés par les automobilistes. Il n’y a aucune issue. Avec la chaussée glissante à cause du verglas, un faux geste pourrait conduire à la catastrophe», avertit un habitué des lieux.

Cette situation, qui perdure depuis de longues années, n’a malheureusement pas suscité la réaction des pouvoirs publics. Il est quasi impossible aux visiteurs d’arriver à Tikjda à bord d’un véhicule, notamment en fin de semaine. «Si on n’arrive pas très tôt sur les lieux, ce n’est plus la peine d’espérer rejoindre le CNSLT et ses environs. La circulation se bloque à plus de 3 km de la rentrée même de Tikjda», déplore un visiteur venu d’Alger. Pour les chanceux ayant pu accéder aux hauteurs de la montagne, ils s’apercevront que le télésiège n’est toujours pas fonctionnel, et ce, depuis 22 ans.

Autrefois, cet équipement permettait d’admirer les paysages féeriques de la région en les survolant. Malgré les nombreuses promesses faites par différents responsables, qui rassurent à chaque fois sur la mise en service de cet équipement datant des années 1960, l’état des lieux demeure le même. Même le projet de téléphérique reliant la ville de Haizer à Tikjda, annoncé par l’ex-ministre des Transports, Amar Ghoul, est mis aux oubliettes.