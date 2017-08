Tikdja : Plaidoyer pour l’environnement et la biodiversité

Réagissez

C’est sous le slogan «Développer des intelligences écocitoyennes pour passer du subir à l’agir» qu’a eu lieu la rencontre nationale sur l’environnement et la biodiversité qui s’est tenue récemment au Centre national des sports et loisirs de Tikdja.

Organisée par l’association AGIR, en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports de Bouira, cette manifestation, qui a vu la participation de 21 wilayas, s’est penchée durant trois jours sur la problématique de la protection de l’environnement et de la biodiversité.

Les experts, les leaders associatifs, les représentants des pouvoirs publics et les élus qui ont pris part à cette rencontre étaient unanimes à dire que la préservation de la nature est l’affaire de tout le monde et qu’il est grand temps de bouger, de se mobiliser et d’adopter des mesures courageuses et des gestes éco-citoyens pour la protéger.

Comment réparer les atteintes causées à l’environnement ? Comment impliquer et mobiliser les pouvoirs publics, les défenseurs de la nature et la société civile pour agir ensemble en faveur de l’environnement, de la biodiversité et du développement durable ? Telles étaient les interrogations auxquelles avaient répondu les participants.

Les communications présentées par les experts présents à cette manifestation tendaient toutes vers un même objectif : montrer que favoriser le développement soutenable et surmonter les défis de la protection de l’environnement est un chantier réalisable pour peu que les bonnes volontés s’affirment. Les communicants, S.Belhadj, Menouar Abada et Kamal Mohamedi, qui ont développé des thématiques en relation avec l’environnement n’ont pas manqué de signaler que tout est lié à la bonne gouvernance.

Les communications présentées, à savoir «Ruralité et développement durable», «Démarche participative dans le développement durable», «Gestion des déchets et tri sélectif», si elles abordent la thématique de la rencontre, de différents angles convergent sur la notion de bonne gouvernance, considérée comme le sésame pour mener tous les projets à bon port.

Les riches débats qui ont ponctué ces communications, en plus d’exprimer les préoccupations et les attentes de la société civile, ont fait valoir l’urgence de lutter contre le «laisser-faire» et la nécessité d’agir dès maintenant et de consolider le partenariat pouvoir public et société civile pour faire face aux nouveaux défis. «La synergie entre tous les acteurs concernés par la protection de l’environnement est indispensable», insiste-t-on.

Que ce soient les acteurs associatifs, les élus ou les représentants des pouvoirs publics, tous étaient d’accord pour affirmer que le défi de la préservation de l’environnement et de la biodiversité ne peut être surmonté que par la conjugaison des efforts de toutes les parties concernées et que chacun, que ce soit à l’échelle nationale ou localement, doit contribuer selon ses compétences à l’éveil éco-citoyen.

Khaber Omar, représentant du ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables, déclare dans ce cadre à El Watan que sa présence à cette rencontre était justement d’apporter le soutien du secteur, notamment de madame la ministre par rapport à toutes les initiatives et actions organisées par les associations.

«Le thème est d’importance nationale. L’environnement et la biodiversité sont un sujet d’actualité. Aujourd’hui, l’Algérie est à la recherche d’autres solutions économiques indépendamment du pétrole. Aller vers l’économie verte est notre souhait. Le travail que font les associations dans ce domaine est méritoire, ce qui montre que tout le monde partage la responsabilité de la protection de l’environnement, aussi bien les pouvoirs publics que la société civile», dit-il. Pour Hamza Kotbi, formateur en éducation environnementale, le but de cette rencontre est de sortir avec des recommandations pratiques, des projets qui doivent être réalisés avec la contribution de tout le monde pour favoriser la culture éco-citoyenne.