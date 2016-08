Taourga : Découverte de vestiges archéologiques

Réagissez

Des dizaines de jeunes du village de Helassa, relevant de la commune de Ouled Rached au sud de la wilaya de Bouira, ont fermé durant toute la matinée d’hier le siège de l’APC.

Les protestataires réclamaient une amélioration de leurs conditions de vie, notamment celles des jeunes, au niveau de cette bourgade. «Notre village demeure marginalisé par les autorités locales. Nous ne disposons d’aucune structure de jeunes, ni d’aires de jeux à l’instar des autres régions. Les jeunes sont les plus touchés par cet abandon.

Nous ne réclamons pas le luxe ni des structures à budget excessif», ont-ils dit. Ils ajoutent que le recours à la fermeture du siège de l’APC est la seule solution qu’il aient trouvé pour faire entendre leurs voix. «Les portes du dialogue nous sont fermées depuis des années», déplorent-ils.

Après quelques heures de présence sur les lieux, une délégation de jeunes contestataires a été reçue par le président de l’APC de Ouled Rached.

Dans le but de calmer les esprits, le maire a dépêché des engins de l’APC pour procéder au nivellement d’un terrain qui servira de stade de football pour les jeunes du village Helassa. Les autorités locales et les assemblées attendent ainsi que les citoyens descendent dans la rue pour accéder à leurs revendications réclamant des conditions de vie les

plus élémentaires.