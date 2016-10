Taghzout : Polyclinique sans médecins spécialistes

Réagissez

Des habitants du chef-lieu de la commune de Taghzout, à 10 km au nord-ouest de Bouira, ont fermé, en début de matinée d’hier, la polyclinique pour «dénoncer le manque flagrant de médecins spécialistes».

Le centre de santé n’assure plus de service en après-midi, ce qui a suscité la colère des villageois, en rappelant que la structure avait été dotée d’un équipement médical mais «qui n’a jamais été utilisé depuis des années. Le matériel de radiologie et de chirurgie dentaire n’a jamais été exploité en raison de l’absence de médecins spécialistes et de techniciens», dénoncent-ils, tout en précisant que la polycyclique fonctionne avec un seul médecin généraliste.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, avait pourtant insisté sur l’affectation de médecins spécialistes dans les polycliniques. Une décision saluée, qui avait pour but d’atténuer la pression sur les hôpitaux et surtout éviter aux patients les rudes déplacements. Cependant, cette directive n’a jamais été respectée à Bouira, dès lors que la quasi-totalité des structures de soins ferment de nuit en raison de l’absence de médecins. A Taghzout, de jour comme de nuit, les patients sont contraints d’aller chez le privé ou dans la ville de Bouira, pour se soigner.