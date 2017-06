Spéculation sur le lait en sachet

Réagissez

Le lait en sachet, cet aliment de première nécessité, est depuis quelque temps rationné à l’est de la wilaya de Bouira. Pour l’achat de plus de deux sachets de lait, le client doit aussi payer soit un litre de lait de vache supplémentaire à 50 DA, soit un sachet de charbet ou de petit-lait.

Les commerçants rejettent la responsabilité sur les fournisseurs. «Chaque fois que la quantité de lait demandée augmente, on nous oblige à prendre des caisses supplémentaires d’autres produits laitiers, notamment le lait de vache ou le petit-lait. Nous n’avons pas d’autre choix. Nous ne pouvons pas les refuser, sinon nos clients n’auront plus de lait en sachet de 25 DA», explique un détaillant de produits alimentaires. Par ailleurs, des commerçants ayant subi les pressions des fournisseurs ont décidé d’interrompre la vente du lait. Une situation qui pourrait conduire à une raréfaction de ce produit vital, notamment pour les petites bourses qui ne peuvent se permettre le lait en boîte coûtant 100 DA le litre.