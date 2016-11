Réagissez

La crise du lait en sachet est loin de connaître son épilogue dans la wilaya de Bouira. Ce produit de première nécessité se fait de plus en plus rare ces derniers jours, au grand dam des consommateurs, qui craignent que cette crise dure encore. Profitant de cette pénurie, des commerçants sans vergogne proposent le lait en sachet à 50 DA, soit le double de son prix initial. Les citoyens s’interrogent sur l’absence des services de contrôle des prix. Cela illustre parfaitement l’immobilisme des services de contrôle de la direction du commerce qui se sont d’ailleurs toujours illustrés par leur absence sur le terrain. «Nous n’avons pas d’autre choix que de l’acheter. C’est le rôle des services concernés de combattre les pratiques illégales de ces commerçants», dit un citoyen. Questionnés, les commerçants ont mis en cause les distributeurs du lait dans l’augmentation des prix.

Face à la rareté et l’augmentation injustifiée des prix du lait, certains consommateurs se rabattent sur d’autres produits comme le lait de vache. Les autorités sont appelées à agir contre ces pratiques illégales de certains commerçants et prendre les mesures qui s’imposent.