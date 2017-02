Sites à préserver

Réagissez

Le parc national du Djurdjura, situé dans les wilayas de Bouira (à 30km au nord du chef-lieu de la wilaya) et de Tizi Ouzou (à 40 km au sud du chef-lieu) est difficile d’accès.

Les routes qui y mènent sont étroites et escarpées et par endroits dangereuses. Le parc, qui s’étend sur une superficie de 18 500 ha, est une merveille de la nature, des sommets enneigés, des forêts denses, des rivières aux eaux limpides, des gouffres inexplorés, un lac attrayant. Il comprend une diversité de la flore, avec pas moins de 600 espèces et une faune de 30 espèces de mammifères, 121 espèces d’oiseaux et 17 espèces de reptiles.

Ce site touristique comprend deux complexes touristiques de Tikjda et de Tala-Guilef, qui accueillent chaque année des centaines de visiteurs. Le Parc national du Djurdjura a été érigé en réserve de biosphère par l’Unesco en 1997. L’exemple donné par les habitants d’Ath Kouffi est à méditer ; un élan de générosité en direction des automobilistes, mais ceux-ci doivent respecter la nature

pour sauvegarder l’équilibre naturel du parc.