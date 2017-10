Réagissez

Pas moins de sept quintaux de viandes blanches périmées ont été saisis par les agents du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes de la direction du commerce de la wilaya de Bouira, en collaboration avec les agents de police, a-t-on précisé à la cellule de communication de la sûreté.

La même source a ajouté que la quantité de viandes impropres à la consommation a été saisie dans les boucheries situées au niveau du marché de fruits et légumes de la ville de Bouira. Ce point de vente ne répond plus aux normes d’hygiène. L’opération a été effectuée dimanche dernier et les services de contrôle ont pu récupérer une quantité estimée à 6 quintaux de viandes avariées (dinde).

Toute cette quantité de viande périmée, stockée dans des conditions sanitaires non appropriées par les bouchers, a été détruite, a ajouté la même source. Les fraudeurs mis en cause dans cette affaire font l’objet d’une poursuite judiciaire pour non-respect des conditions sanitaires et d’hygiène, détention d’un produit impropre à la consommation et absence de registre du commerce, a-t-on encore indiqué.