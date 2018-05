Réagissez

La Direction de distribution de Bouira (DD) a engagé une opération de sensibilisation touchant les mosquées et les collectivités locales sur la nécessité de rationaliser la consommation d’énergie électrique.

Une rencontre a eu lieu hier au niveau de l’école coranique en présence des élus et des imams. Les responsables de la DD ont invité les élus à contribuer à une meilleure maîtrise de la consommation électrique.

A Bouira, le fonctionnement de l’éclairage public en plein jour reste fréquent et coutumier. Au niveau de plusieurs quartiers et localités de la wilaya, cette commodité, opérationnelle souvent en plein jour, cause un fort préjudice à la Sonelgaz. Idem au niveau des mosquées, où les lampes restent allumées H/24.

Ce gaspillage avéré et exagéré de l’énergie électrique, notamment au niveau des mosquées, a été toujours dénoncé, alors qu’au niveau des quartiers et même dans des localités rurales, des populations sont privées d’électricité, en raison surtout des coupures intempestives signalées à cause de la forte demande en énergie.