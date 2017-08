Route dangereuse à Djebahia

Réagissez

Plusieurs accidents de la circulation sont survenus durant cette année sur le tronçon de l’autoroute Est-Ouest traversant la commune de Djebahia, à 15 km à l’ouest de Bouira.

Dimanche dernier, un accident a fait 3 morts au niveau de la sortie d’un tunnel de l’autoroute dans la localité de Aïn Chriki, relevant de la commune de Djebahia. Vendredi, un carambolage entre 6 véhicules légers et un bus avait fait 5 blessés. Un taxi avait pris feu dans le tunnel et a failli causer des dégâts. La liste des accidents est longue. L’état de la route sur le tronçon de Djebahia est dans un état de dégradation avancée. Les travaux de mise à niveau du tronçon Lakhdaria-Bouira, dont fait partie celui de Djebahia, ont été lancés en 2013 pour un délai de réalisation de 15 mois. Quatre ans plus tard, le projet n’est pas achevé. L’ex-ministre des Travaux publics, Boudjemâa Talai, avait annoncé en novembre 2016 que le tronçon serait réceptionné en janvier 2017. Sept années sont passées et les travaux sont toujours en cours. Le calvaire des automobilistes est quotidien et les risques d’accidents mortels sont permanents.