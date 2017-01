Réagissez

Les fortes précipitations de pluie et de neige enregistrées depuis la semaine dernière dans la région de Bouira ont mis à nu les tares du réseau routier, notamment au chef-lieu de wilaya.

Des tronçons nouvellement réceptionnés se trouvent dans un piteux état. D’autres axes routiers desservant d’autres localités ont subi des dégradations. La circulation automobile est devenue dangereuse sur certaines routes menacées par des glissements de terrains. Dans la commune d’Ath Laâziz et Taghzout, des usagers ne cessent de dénoncer l’impraticabilité des routes. Des travaux visant la stabilisation du sol ne sont pas encore achevés. Lancés depuis des années, les opérations de réhabilitation traînent encore, dénoncent les usagers.

D’importantes enveloppes ont été allouées au secteur pour la réfection du réseau routier. Accordés à «des entreprises défaillantes et non qualifiées», ces projets n’ont pas résisté aux aléas climatiques. Les exemples sont légion. La route menant du village Béni Fouda au village Ibourassen, dans la commune d’Ath Laâziz, est dégradée. Des glissements de terrains datant de plus de trois ans n’ont pas été encore pris en charge.