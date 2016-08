Rafour (Bouira) : Les habitants réclament leur part de développement

Réagissez

Des citoyens réclament une meilleure vie à Rafour (Bouira)

Des milliers de manifestants du village Rafour de la commune de M’Chedallah (Bouira) ont répondu à l’appel du collectif des habitants de la localité qui ont organisé une marche depuis la placette de la ville vers le siège de la daïra.

Les protestataires ont dénoncé la mauvaise gestion des autorités qui « ne jouent pas leurs rôle dans le développement de leur village » s’indigne un des manifestant joint par El Watan.com. Selon une déclaration rendue publique dont on détient une copie, les protestataires réclament la réalisation de 10 projet dont : « La réalisation d’une polyclinique, aménagement d’un grand boulevard, revoir le système d’alimentation en eau potable et garantir les quantités suffisantes, réalisation d’un complexe sportif … etc ».

Les manifestants ont brandit des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : « nous exigeons nos actes de propriété, les habitants exigent la rénovation du réseau AEP … etc. Les protestataires ont remis chef de la aira de M’Chedallah leur plateforme de revendication et se sont dispersés dans le calme. Nous avons tenté de joindre les responsables de la daïra par téléphone, mais nos tentatives sont restées sans suite.