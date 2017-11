Raccordement au réseau du gaz : Chantier à l’arrêt à Aïn Chellala

Réagissez

L’arrêt des travaux de raccordement au réseau du gaz naturel pour les foyers de la localité de Aïn Chellala, dans la commune de Aïn Bessem, a suscité la colère des villageois.

En effet, des dizaines de citoyens ont décidé de sortir dans la rue, lundi dernier, en bloquant à l’aide de pneus brûlés, de pierres et autres objets hétéroclites, un tronçon du CW12 reliant les deux localités de Aïn Bessem et Souk El Khemis. Le chantier est à l’arrêt depuis plusieurs semaines, ont-ils dénoncé. «L’entreprise retenue pour la réalisation de cet important projet a abandonné le chantier et aucune explication n’a été fournie», a-t-on ajouté. Le retard accusé dans le payement des situations financières de l’entreprise serait la cause de cet arrêt.

«Nous avons rencontré le chef de daïra au début du mois d’octobre dernier, où il nous a promis que l’opération concernant le raccordement des foyers de notre village sera réalisé dans les délais, en vain», a-t-on encore dénoncé. Confrontée à la crise du gaz butane, la population locale interpelle le premier responsable de la wilaya afin que le projet soit relancé et livré avant le début de la saison hivernale.